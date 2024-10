Francavilla di Sicilia: 23enne arrestato per possesso di armi illegali e ricettazione

Un giovane di 23 anni è stato arrestato ieri mattina a Francavilla di Sicilia (ME) dai Carabinieri, dopo essere stato trovato in possesso di un arsenale composto da una pistola calibro 38 fabbricata artigianalmente, un fucile rubato, una carabina modificata e tre balestre. L'operazione è scattata all'alba, in seguito a un'indagine mirata che ha portato i militari, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia", a perquisire l'abitazione del sospetto.Nel corso dell'operazione, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola artigianale nell'officina dell'indagato e munizioni da caccia nella sua camera da letto. La perquisizione si è poi estesa a un terreno di sua proprietà a Castiglione di Sicilia (CT), dove, all'interno di un canile, è stato sequestrato un fucile da caccia calibro 12, risultato rubato a Messina. In un casolare, nascosta tra vari oggetti, è stata trovata una carabina ad aria compressa modificata e munizioni.Le armi sono state inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per esami balistici, al fine di verificare se siano state utilizzate per attività criminose. Il giovane è ora agli arresti domiciliari con l'accusa di fabbricazione e detenzione di armi clandestine e ricettazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.