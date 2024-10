Nessuna sorpresa, l'Università di Messina parte civile nel procedimento su Cuzzocrea e Bonanno

Non ci sono state sorprese. Il Cda dell’Università di Messina ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento sulla gestione degli appalti che vede indagati l’ex rettore Salvatore Cuzzocrea e l’attuale direttore generale Francesco Bonanno. La decisione è stata presa all'unanimità.

Il procedimento penale è quello che vede indagati proprio Cuzzocrea e l’attuale direttore generale dell’Università, Francesco Bonanno, sorto per un’altra vicenda, e cioè i rilievi mossi dall’Anac nell’aprile 2022 sulla gestione degli appalti, delle forniture e dei servizi per l’ateneo peloritano. Fra meno di un mese, il 6 novembre, si terrà l’udienza preliminare nella quale si tratterà la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e secondo i vertici dell’Ateneo, in primis la rettrice Giovanna Spatari, con il conforto, a quanto pare, anche di un esplicito parere dell’Avvocatura sulla «opportunità» di costituirsi in giudizio, è necessario che l’Università sia parte civile, per tutelare la propria immagine.