Messina, due incidenti in serata sul viale Giostra e in via Garibaldi: ci sono feriti

Due incidenti si sono verificati questa sera in via Garibaldi e sul viale Giostra. Nel primo incidente è rimasto ferito un giovane nello scontro tra un monopattino e un'auto. L'incidente si è verificato in via Garibaldi. Il giovane che viaggiava sul monopattino è stata soccorso e trasportato all'ospedale Papardo. Un secondo incidente si è invece verificato sul viale Giostra. Coinvolte un'auto e una moto anche in questo caso si sono registrati dei feriti. In entrambi gli incidenti sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.