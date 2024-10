Lavori alla galleria “Calavà” sulla A20, si procede a ritmo spedito

Procedono a ritmo spedito i lavori all’interno della galleria Calavà, sull’autostrada A20 direzione Palermo, inagibile per i danni provocati dall’incendio di una bisarca lo scorso 5 settembre.

Le maestranze dell’impresa “Astrea”, affidataria dell’intervento di somma urgenza per un importo stimato di 500.000 euro, stanno lavorando per il consolidamento strutturale ed il ripristino degli impianti tecnologici nel tunnel, per accelerare la riapertura.

«I lavori stanno procedendo con ritmi incalzanti, sebbene si tratti di interventi molto delicati ed in condizioni estreme per gli operai. Speriamo, salvo imprevisti, di aprire entro ottobre», ci dice il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane Franco Fazio.

Nel frattempo prosegue la quotidiana alternanza del senso unico sulla canna di monte tra Patti e Brolo con il transito consentito per tutti i mezzi dalle 22 alle 8.30 nella sola direzione Messina e dalle 13 alle 22 in direzione Palermo.