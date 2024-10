Fermato il vice sindaco di Itala Carmen Palo: è coinvolto in un’inchiesta giudiziaria

È stato fermato mentre si trovava ad Assisi in rappresentanza del Comune di Itala, il vice sindaco del centro ionico, il 43enne Carmen Palo. A suo carico, a quanto pare, filtrano poche indiscrezioni sull’accaduto, sarebbe stato eseguito un provvedimento restrittivo su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea, in relazione alla professione svolta da Palo, che è agente di polizia penitenziaria attualmente in servizio nella casa circondariale di Giarre. Probabilmente nei prossimi giorni Palo dovrà essere sentito dal gip etneo per l’interrogatorio di garanzia, e si chiariranno meglio i contorni della vicenda. Si tratta di una inchiesta della Procura di Catania che ha al centro l’attività del clan Laudani, inchiesta che nei giorni scorsi dopo alcuni mesi di indagine ha portato all’emissione di una serie di misure restrittive.

Il sindaco Laudini ha deciso intanto di revocare la nomina. Subentra l’assessora Francesca Cacciola.