Ennesima tragedia sulla Messina-Catania, camion si ribalta e viene centrato in pieno da un furgone: un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il tragico bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina sull’A18 Messina-Catania, al km 47,600 sulla carreggiata in direzione Messina, all’altezza di Fiumefreddo di Sicilia. Un autocarro che trasportava generi alimentari, con a bordo tre persone appartenenti alla stessa famiglia, ha improvvisamente perso il controllo e si è ribaltato sulla carreggiata, rimanendo di traverso; immediatamente dopo è sopraggiunto un furgone Fiat Doblò, che non è riuscito ad evitare il mezzo pesante e lo ha centrato in pieno. L’impatto ha provocato la morte di uno dei passeggeri dell’autocarro, un ventenne, mentre la madre e il padre sono rimasti feriti, sembrerebbe con traumi non gravi. Ferito anche il conducente del furgone. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i tre feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Taormina. Sull’A18 sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. L’incidente ha provocato lunghe code e persistono rallentamenti sull’A18 in direzione Messina tra Giarre e Giardini Naxos, così come si segnalano code sulla Statale 114.