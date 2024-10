Taormina, il “Bacigalupo” sarà presto pronto: adesso si pensa pure agli spogliatoi

Rush finale per i lavori di riqualificazione dello stadio “Bacigalupo” di Taormina, finanziati lo scorso anno dal Governo nazionale con un contributo di 751.140 euro a valere sui fondi del Pnrr.

La società "Fratelli Anastasi Srl” di Villafranca Tirrena, aggiudicataria degli interventi, ha avviato la posa del manto in erba sintetica di ultima generazione, secondo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti. Si tratta dell’ultima lavorazione prevista dal progetto, redatto dall’ing. Massimo Puglisi, dell’Ufficio tecnico, dopo gli interventi di efficientamento energetico e cambio delle reti di recinzione dell’impianto sportivo di via Marconi.

Sul terreno da gioco, dopo aver rimosso il manto erboso, è stato effettuato uno scavo per una profondità di 7 centimetri, secondo le disposizioni della Lnd recepite dal direttore dei lavori, l’ing. Antonio Chillemi, per consentire all’impianto di ottenere il collaudo del sottofondo e del manto di gioco e l’omologazione all’uso agonistico. La variante si è resa necessaria in quanto, a seguito di sopralluogo tecnico della società privata preposta dalla Lega Nazionale Dilettanti, durante il quale sono state effettuate specifiche prove di drenaggio, è emersa la necessità di parziali adeguamenti dello strato superficiale del sottofondo del campo, sottostante il manto di erba sintetica, per migliorarne il drenaggio, oltre a ulteriori opere riguardanti in particolare il drenaggio delle acque piovane e del tipo di manto di erba artificiale in compensazione, al fine di conseguire l'autorizzazione allo svolgimento di gare dilettantistiche; inoltre è stato previsto di riposizionare parte del manto artificiale esistente dello stadio “Bacigalupo” nel sottostante campo di allenamento di supporto, invece del totale smaltimento in discarica.