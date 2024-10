Messina, sassi contro autobus Atm alle Case Gialle. I sindacati: "Troppi atti vandalici, servono interventi immediati"

La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra i rappresentanti sindacali di FILT CGIL, UGL Autoferro e UIL Trasporti, che chiedono interventi immediati e concreti.

Massimiliano Parisi (FILT CGIL), Antonino Nostro (UGL Autoferro) e Francesco Macrì (UIL Trasporti) hanno espresso il loro sdegno, sottolineando che tali atti di violenza mettono a rischio non solo i lavoratori, ma anche l'intera collettività. "Non è più tollerabile – affermano – che chi garantisce un servizio pubblico fondamentale sia costantemente minacciato."

Richiesta di interventi immediati

Le segreterie sindacali esigono un intervento urgente e deciso da parte delle Forze dell'Ordine e dell'azienda ATM per garantire la sicurezza di autisti e passeggeri. Tra le misure richieste, figurano l'aumento della presenza delle forze di polizia nelle zone più esposte e negli orari serali e notturni, insieme all'incremento dei sistemi di videosorveglianza a bordo dei mezzi, per prevenire simili situazioni. Inoltre, chiediamo all'azienda di avviare una campagna di sensibilizzazione sociale per contrastare questi episodi, in costante aumento. Rivolgiamo anche un appello al prefetto affinché convochi il comitato per l'ordine e la sicurezza, al fine di trovare soluzioni efficaci a questo fenomeno da non sottovalutare. I segretari aziendali, Parisi, Nostro e Macrì, sperano che l'episodio non resti impunito e che vengano adottati provvedimenti urgenti per fermare l'escalation di violenza, prima che altre vite vengano messe in pericolo. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta, e ogni azione necessaria deve essere intrapresa per ripristinare un clima di serenità e sicurezza per tutti i lavoratori del comparto e i cittadini.