Messina, Basile torna sulle dimissioni del CdA Amam: "Ero soddisfatto del lavoro fatto, ma ho capito le motivazioni. Troppi veleni"

Il sindaco Federico Basile torna sulle dimissione del CdA dell'Amam e prova a far chiarezza.

"Sono soddisfatto di come il CdA ha gestito la crisi idrica, ma ho deciso di accettare le dimissioni perché evidentemente il clima di veleni che si è creato in questi mesi non lasciava sereni i componenti del consiglio di Amministrazione. Mi sono confrontato con Cateno De Luca che è il leader nazionale di questo movimento e la decisione è stata presa. Ribadisco non ho chiesto io le dimissioni, ma ho capito le motivazioni".