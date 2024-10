Giustizia, anche a Messina i cancellieri esperti in protesta: sit-in davanti al Tribunale

Sit in di protesta dei cancellieri esperti del tribunale del Distretto della Corte d'appello che, anche a Messina, hanno manifestato nell'ambito dello sciopero nazionale. Alla protesta si sono uniti anche alcuni loro colleghi di Reggio Calabria. I cancellieri esperti, ex avvocati con diversi anni di professione alle spalle che hanno lasciato per partecipare al concorso, protestano contro la bozza di contratto portato avanti dal ministero che, a loro avviso, prevede un demansionamento. Considerano la bozza un appiattimento verso il basso di tutto il comparto una sorta di retrocessione in carriera. "Il rischio - dicono- è che molti sceglieranno di trasferirsi verso altri ministeri dove le prospettive di carriera e di crescita sono migliori".