Furto di denaro e preziosi a Militello Rosmarino, condannati due napoletani: utilizzarono il trucco del falso incidente stradale

Sono stati condannati col rito abbreviato i due imputati di origini napoletane accusati del furto di denaro, gioielli ed altri preziosi scippati ad un’anziana di Militello Rosmarino, avvicinata col solito trucco del falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio della vittima.

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Patti, Andrea La Spada, ha condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione, più 1.200 euro di multa, il 28enne Renato Vitucci, mentre il cugino 52enne Domenico Vitucci è stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi, più 900 euro di multa, con l’applicazione nei confronti di quest’ultimo della disciplina del concorso anomalo.

Entrambi gli imputati, per i quali è stata esclusa l’aggravante ipotizzata e non applicata la contestata recidiva, sono stati interdetti per cinque anni dai pubblici uffici ed oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle per la custodia in carcere, dovranno corrispondere il risarcimento dei danni nei confronti dell’anziana, costituita parte civile rappresentata dell’avvocato Massimiliano Fabio, previo pagamento di una provvisionale di 5.000 euro.