Messina, rubano merce in un ristorante: due giovani arrestati in flagranza

Nella zona nord della città, la Polizia ha arrestato in flagranza due giovani, un diciannovenne e un quindicenne, per furto aggravato in concorso. L'intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione al 112, che indicava i responsabili di un furto appena avvenuto in un ristorante. I due sono stati fermati e perquisiti, consentendo il recupero della refurtiva e la constatazione di danni all'esercizio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato il ruolo di ciascuno: il diciannovenne ha fatto irruzione nel locale, mentre il quindicenne fungeva da "palo". Ulteriori indagini hanno rivelato che, poco prima, i due avevano rubato due biciclette, minacciando uno dei proprietari.Oltre all'arresto per il furto nel ristorante, i due sono stati denunciati per rapina impropria e furto.

Su disposizione delle Autorità Giudiziarie competenti, il diciannovenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari mentre il quindicenne è stato trasferito presso il Centro di prima accoglienza per minorenni di Caltanissetta.