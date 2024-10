Una nuova luce per lo sport, a Messina lavori record in sette impianti

Il grosso dell’investimento avverrà sul Franco Scoglio e sulla piscina Cappuccini. Ma in ogni caso si tratterà del principale finanziamento sull’ammodernamento degli impianti sportivi mai realizzato nel recente passato. Si tratta di 4 milioni e mezzo di euro per l' efficientamento energetico di sette strutture che serviranno a far risparmiare parecchi soldi a chi li dovrà gestire, rendendole contemporaneamente più confortevoli per gli atleti e per il pubblico.

Il maxi intervento fa parte del pacchetto da oltre 200 milioni di euro di finanziamenti che il Comune ha ottenuto, all'interno del PonMetro Plus. Nei giorni scorsi la Giunta Basile ha approvato il documento di indirizzo alla programmazione che getta le basi per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica economica con cui poi Palazzo Zanca potrà andare a gara.

I sette impianti su cui si potrà intervenire sono il campo di calcio Bonanno dell'Annunziata, il complesso Cappuccini, quindi piscina e campo d'atletica, la palestra centralissima del volley Juvara, il Palatracuzzi dove si gioca per lo più a basket, il suo alter ego a Gravitelli cioè il PalaRussello, lo storico campo di atletica Santamaria o ex Gil, e infine il più grande impianto dell'Isola cioè il Franco Scoglio dove gioca il Messina e dove si svolgono diversi concerti ogni estate.

Due gli interventi principali e comuni. Il primo è il cosiddetto relamping dell'illuminazione degli impianti. Un investimento che dovrà rendere più efficace e moderna tutto il sistema che oggi costa troppe centinaia di migliaia di euro all'anno. Al Franco Scoglio, per esempio è prevista la sostituzione dei fari che illuminano il campo di gioco. Quelli delle torri faro e quelli sulle tribune. Hanno una tecnologia oramai superata e saranno sostituiti da led che porteranno di certo a bollette molto più leggere e a una maggiore qualità.