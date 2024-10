Schianto moto-suv sul ponte di Mistretta: perde la vita un centauro

Non c'è stato nulla da fare per un motociclista morto a causa di un incidente sul viadotto Colonna, tra Santo Stefano di Camastra e Mistretta. L'uomo stava percorrendo la ss 117 quando si è scontrato con un'auto che proveniva dal senso di marcia opposto. Secondo i primi rilievi il centauro viaggiava verso Santo Stefano quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato con la vettura che proveniva da Mistretta.

L'impatto con il mezzo è stato talmente forte da non lasciare scampo al motociclista. Sul posto anche l'elisoccorso. Il conducente dell'auto è stato portato in ospedale sotto choc. Sul posto anche i carabinieri di Mistretta.

La strada è stata chiusa al transito e il traffico veicolare è stato deviato sulla vecchia provinciale.

IN AGGIORNAMENTO