S. Teresa di Riva, caccia agli evasori dei tributi locali: incarico esterno per 14.400 euro

Due figure che, dunque, collaboreranno per attivare un accurato servizio di controllo tributario, come richiesto dall’amministrazione comunale.

L’incarico all’ing. Gullì è stato affidato per un anno, al costo di 14.400 euro oltre Iva, con un compito ben preciso: la definizione e la verifica della base imponibile complessiva relativa ai tributi locali, anche per verificare in modo diffuso dichiarazioni incomplete o infedeli anche in ordine agli immobili non accatastati o in corso di costruzione; il controllo delle dichiarazioni sulla tassa rifiuti, attraverso verifiche delle superfici dichiarate alle utenze domestiche e non domestiche e l’attribuzione dei dati catastali delle utenze dichiarate e prive di identificativo catastale; la verifica delle dichiarazioni Imu attraverso il controllo sugli edifici in corso di costruzione (categorie catastali F3 e F4) e degli edifici ricadenti nelle categorie D (utenze non domestiche a destinazione speciale); la verifica dei pagamenti del canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico e l’eventuale individuazione di attività non censite con occupazione abusiva; inoltre la professionista dovrà occuparsi di accertamento e verifica sulle attività ricettive adibite a soggiorni brevi.