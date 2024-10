Malattie oncologiche femminili: Messina rinnova la "passeggiata rosa" per la prevenzione

Anche Messina si tinge di rosa per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione dalle malattie oncologiche femminili anche attraverso l’adozione di sani stili di vita. La passeggiata in rosa per la vita è l’evento promosso dalla Fidapa sezione Messina Capo Peloro presieduta da Annamaria Argento.

In tante stamattina hanno aderito alla manifestazione partita dal Comune e approdata a piazza Cairoli. Testimonial della passeggiata, che con grande soddisfazione ha visto la partecipazione di giovani e giovanissime donne, l’assessora Liana Cannata.