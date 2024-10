Milazzo, un safari fotografico nelle acque del Capo: tappa del 43° Campionato italiano

Le acque di Milazzo pronte ad accogliere il 43° Campionato italiano di Safari fotosub, organizzato dall’Asd “Capo Milazzo diving center”, col patrocinio dell’Area marina protetta, del Comune di Milazzo e della Fipsas e con il supporto di Worldrise. Da martedì a domenica, nelle acque del Capo, 45 atleti provenienti da tutta Italia che hanno guadagnato il diritto di accedere alla competizione dopo le gare selettive svolte durante la stagione primaverile in tutta Italia si contenderanno il titolo.

Il Safari fotografico subacqueo è una disciplina sportiva nata come specializzazione della fotografia subacquea e ha come obiettivo principale la cattura fotografica del maggior numero di pesci di specie diverse, rispettando l’ambiente marino. La città di Milazzo non è nuova alla disciplina: nel 1984, ha infatti ospitato il 4° Campionato italiano e 1° Campionato mondiale di Cacciafotosub (oggi Safari fotosub). Cinque gli atleti locali: Domenico Ruvolo, 17 volte campione italiano di Safari fotosub; Daniele Torre, Miglior esordiente anno 2023; Antonino Torre, attuale membro del Club Azzurro italiano di Safari fotosub; Francesco Laspina, primo qualificato nella categoria esordienti per le selettive 2024; Giancarlo Torre, 4 volte campione italiano, vincitore assoluto 2023.