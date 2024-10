Messina, giovane trovato morto nel piazzale antistante la Piscina Cappuccini. E' suicidio

Dramma nella notte a Messina. Un giovane di 27 anni è stato trovato impiccato ad un albero nel piazzale antistante la Piscina Cappuccini. La tremenda scoperta è stata fatta da alcuni giovani che transitavano nella zona e che si sono accorti del corpo del giovane. Sul posto immediatamente intervenuti agenti di Polizia e i sanitari del 118 che non potuto far altro che constatare il decesso. Nessuna lettera è stata trovata a casa del giovane, ma non sembra ci siano dubbi sul suicidio anche se gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi.