Acr Messina, l'affondo di Oteri dopo le dichiarazioni di Modica: "La società è in regola con i pagamenti?"

Hanno inevitabilmente avuto conseguenze le dichiarazioni del tecnico dell'Acr Messina, Giacomo Modica, che ha puntato l'indice contro la società ma soprattutto l'Amministrazione comunale, sottolineando l'impossibilità del Messina di potersi allenare allo stadio Franco Scoglio. L'argomento è stato affrontato dal consigliere comunale Cosimo Oteri, del Gruppo Misto, che ha scritto al sindaco Basile e all'assessore Finocchiaro.

"Fa piacere che l'allenatore dell'ACR Messina Giacomo Modica si sia ripreso dai problemi di salute che recentemente lo avevano spinto a rassegnare delle dimissioni irrevocabili - scrive Oteri - Alla luce della grave situazione vissuta dalla squadra e forse nel tentativo di mascherare gli scarsi risultati sportivi raggiunti finora Modica preferisce puntare il dito contro l'amministrazione Basile invece che contro il presidente Sciotto; finora Modica non ha detto una parola rispetto all'inesistente campagna acquisti della società o sulle figuracce che le giovanili continuano ad accumulare quando sono in trasferta a causa del numero insufficiente di giocatori in campo". Considerato che i risultati della squadra che allena non sono quelli che ci si aspettava a inizio stagione; che appare strano che Modica attacchi in maniera pesante, con frasi sulle quali non si può sorvolare, la società e l'amministrazione Basile; che è evidente che da parte della società mancano programmazione e progettazione a lungo termine, portando così molti tifosi ad abbandonare momentaneamente lo stadio; che non è chiaro quali siano le responsabilità in merito al risultato sportivo e il ruolo svolto dall'esecutivo Basile in questo contesto".