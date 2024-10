Scontro fra tre auto, traffico paralizzato ieri sulla Ss 113 Messina-Palermo

La Statale 113 Messina-Palermo sempre più a rischio quando la pioggia ne bagna il manto. Non c’è giornata di maltempo che, soprattutto nel tratto che conduce da San Martino a via Benefizio, non si registri un incidente stradale dovuto quasi sempre all’asfalto reso sdrucciolevole. Secondo alcuni tecnici del settore, a determinare la fragilità del manto sarebbe la sua usura, per cui richiedere una verifica dell’integrità sarebbe una priorità cui l’Anas non dovrebbe sottrarsi. Ieri, tre utilitarie sono rimaste coinvolte in un incidente che per fortuna ha fatto registrare solo danni ai mezzi.

Lo scontro ha paralizzato la circolazione stradale sulla Statale per un bel pezzo, sino a quando la polizia municipale intervenuta ( con gli agenti Orifici, Liuzzo e Leonino) hanno liberato mezza corsia. Il traffico durante la chiusura dell’arteria è stato dirottato sulle strade cittadine, tranne alcuni mezzi pesanti, impossibilitati a fare marcia indietro.

Altro incidente in via Consolare Antica, dove uno studente è stato sbalzato dal suo ciclomotore probabilmente per l’asfalto sdrucciolevole che avrebbe fatto perdere aderenza al mezzo.