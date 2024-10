Messina, acqua gialla dai rubinetti al Rione Gazzi. Cacciotto chiede spiegazioni all'Amam

Preoccupazione tra i residenti del rione Gazzi a Messina per la presenza di acqua gialla dai rubinetti. Il problema riguarda in particolare, scrive in una nota il presidente della terza circoscrizione Alessandro Cacciotto, le abitazioni circostanti la chiesa San Nicola di Bari, compresa la stessa chiesa, con segnalazioni che arrivano da diverse vie, tra cui Via Tommasi, Via Amodeo e Via Altomonte. In risposta alle lamentele dei cittadini, Cacciotto ha inviato una nota urgente all’AMAM e all’assessore ai rapporti con AMAM per richiedere un intervento immediato. "La situazione sta generando forte apprensione tra i residenti pertanto, continua Cacciotto, ho chiesto dunque un intervento urgente al fine di ripristinare la situazione di normalità e di informami sulle cause che determinano il colore anomalo dell’acqua"