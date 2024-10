L'arresto del sacerdote, la Congregazione dei Rogazionisti: "Convinti che si tratti di un grosso equivoco"

La Congregazione dei padri Rogazionisti, con sede a Bari, interviene in merito all'arresto di un padre rogazionista con l'accusa di violenza sessuale a una migrante tunisina che sarebbe accaduta alla casa di accoglienza Cristo Re di Messina.

"Siamo convinti che si tratti di un grosso equivoco - scrive il superiore provinciale padre Antonio Leuci (nella foto) - che confidiamo sarà presto chiarito. Il nostro confratello è una persona di grande fede, che ha sempre vissuto nel pieno rispetto della legge e dei principi morali che ci guidano e gode della stima di tutti coloro che lo conoscono. Abbiamo piena fiducia nell'operato della magistratura e siamo certi che, attraverso il suo lavoro, emergerà la verità in tutta la sua chiarezza. Siamo vicini con la nostra preghiera al nostro confratello e alla sua famiglia in questo momento difficile, e restiamo in attesa che la giustizia faccia il suo corso".