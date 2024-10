Francavilla di Sicilia, armi e droga in casa: arrestato un 55enne

Un 55enne di Francavilla di Sicilia è stato arrestato con l'accusa di detenzione illecita di armi e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L'operazione, condotta dai Carabinieri locali e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, ha portato alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso del blitz, i militari hanno trovato una pistola calibro 8 con munizioni, una carabina modificata e 400 grammi di marijuana nascosti in barattoli. Sono state inoltre sequestrate tre piante di cannabis alte circa due metri, rinvenute su un terreno di proprietà dell'indagato. Le armi e la droga sono state inviate al R.I.S. di Messina per le analisi, mentre l'uomo è stato trasferito nel carcere di Messina Gazzi, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.