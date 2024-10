Barcellona, in fiamme un appartamento a Calderà: minacciato il collasso di un'impalcatura

Oggi, intorno alle ore 19, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di un appartamento in via Fiera franca, a Calderà, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto. L'intervento, eseguito dalla squadra proveniente dal Distaccamento di Milazzo con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, è tutt'ora in atto.

Dalla centrale di Messina è stata inviata una autobotte pompa (ABP) in rincalzo alla squadra per garantire maggiore supporto idrico. Le alte temperature hanno minacciato il collasso di una impalcatura annessa alla palazzina.

L'incendio è stato domato in serata, il fuoco ha interessato una mansarda e parte della zona cucina, per fortuna senza far registrare feriti.