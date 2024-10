Sant’Alessio Siculo, albergo ristruttura e dona arredi e stoviglie

Il nostro progetto vuole essere un investimento etico e responsabile, che aderirà ai più moderni princìpi di sostenibilità e rispetto ambientale».

Si presenta così al territorio la società “Rocca Scala Srl” di Roma, che a marzo ha acquistato all’asta la società “Capo dei Greci Taormina Coast-Resort Hotel &Spa”, divenendo proprietaria dell’omonimo complesso alberghiero di Sant’Alessio Siculo, inclusi l’avviamento, i beni strumentali e gli arredi.

La società, di cui è amministratore unico Yaniv Medalsy, 42enne israeliano, intende procedere ad una radicale ristrutturazione dell’albergo e le attrezzature e gli arredi esistenti non rientrano nel piano di trasformazione e dovranno essere completamente sostituiti. Anche se datati sono comunque in buono stato di conservazione: «Ci sentiamo moralmente impegnati a pensare ad un futuro impiego di tutto l’arredo e dell’attrezzatura che sia, per quanto possibile, diverso dal conferimento a discarica - spiega Medalsy - e abbiamo quindi intenzione di donare tutto ad associazioni benefiche, di volontariato o che forniscono servizi educativi, onlus, circoli ricreativi, enti pubblici, religiosi, di carità e assimilabili. Non saranno ammessi alla lista di donazione singole persone fisiche o società commerciali a fini di lucro». Non si tratta di beni di particolare valore economico o artistico, ma di oggetti di uso comune, adatti per uffici e spazi pubblici (sedie, tavoli, scaffali) o che potrebbero essere di supporto durante calamità o emergenze (letti, vasellame, posate, bicchieri).

La proprietà del Capo dei Greci è in possesso di una lista redatta in fase di perizia per il Tribunale e vi è la possibilità di procedere, su richiesta, ad un primo sopralluogo per verificare l’interesse all’acquisizione e la disponibilità residua degli oggetti. Le richieste dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo mail [email protected] e saranno evase in ordine cronologico, senza priorità.