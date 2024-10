L'istituto "Catalfamo" di Messina presenta lo spettacolo “Cunt@rti - Raccontare attraverso le arti”

Martedì 8 ottobre, alle ore 17:00, presso il teatro “Annibale Di Francia”, i ragazzi della scuola media “G. Catalfamo” presenteranno lo spettacolo “Cunt@rti - Raccontare attraverso le arti”, evento conclusivo dell’omonimo progetto, sviluppato durante l’anno scolastico 2023/24. Il progetto, arrivato primo in Italia, ha partecipato al bando Siae “Per chi crea”, concorrendo nella sezione “Arti visive, performative e multimediali”. Esso si è articolato lungo un itinerario tra le fiabe della tradizione siciliana di fine Ottocento e la loro rivisitazione mediante la riscrittura creativa, percorsi artistici e multimediali. Attraverso i laboratori attivati, è stato tracciato un filo rosso a partire dalla raccolta di fiabe siciliane della scrittrice ed etnologa Laura Gonzenbach, passando per lo studio che di esse ne fece Giuseppe Pitrè, giungendo alle Fiabe italiane di Italo Calvino. Ha preso vita un vero e proprio viaggio immersivo nel patrimonio della tradizione culturale, etnoantropologica e linguistica siciliana, per creare un ponte tra le radici del nostro passato e le sfide sempre più complesse del presente.