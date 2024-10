Scavi ad Halaesa, le terme ritrovate a Tusa tra le più grandi della Sicilia

«L’impianto termale venuto alla luce - ha detto l’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato - rappresenta un unicum in Sicilia per il ricchissimo apparato decorativo e per le dimensioni, pari a circa 800 mq, tra i più estesi dell’Isola».

«Considerata l’importanza dei ritrovamenti archeologici - ha detto Domenico Targia, direttore ad interim del Parco archeologico di Tindari - il sito sarà immediatamente oggetto di puntuali interventi di restauro conservativo e di messa in sicurezza, al fine di garantirne la valorizzazione e la fruizione».

Halaesa Arconidea (oggi Tusa), fu tra le prime città della Sicilia che, durante la Prima guerra punica, scelse di sottomettersi ai romani, ricevendone in cambio vantaggi e privilegi: nell’assetto giuridico e tributario dato alla Sicilia dopo la conquista di Siracusa ebbe il privilegio di far parte delle cinque “civitates liberae et immunes” e fu quindi esente dalla decima dei prodotti agricoli da inviare a Roma e potè eleggere il proprio Senato, i propri magistrati e utilizzare proprie leggi. In età repubblicana crebbe economicamente, e fu punto di riferimento di mercanti italici: fu una delle quattro città siciliane che ottenne lo status di municipium prima della morte di Augusto. Fu prospera anche in età imperiale.