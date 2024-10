Rassegna stampa 03-10-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, l'addio del dg di Amam diventa un giallo: i consiglieri comunali chiedono gli atti

- A che punto è l’operazione Pinqua a Messina: il progetto chiave del risanamento

- Messina, docente assunto dopo l’esclusione dalle graduatorie: sentenza del Tribunale del lavoro

- Via al concorso per 100 vigili a Messina: dal 14 ottobre test preselettivi per i settemila candidati

- Messina, salvati e ora in cerca di una vera “casa”: la storia dei cani fratellini Roy e Lucy

In provincia

- Barcellona, il carcere come una piazza di spaccio: fenomeno estremamente allarmante

- Scavi ad Halaesa, le terme ritrovate a Tusa tra le più grandi della Sicilia