Pace del Mela e l'ultimo saluto al 27enne Salvatore Fabio: “Amavi la famiglia, eri l'amico di tutti”

Un dolore tanto grande quanto condiviso, perché il bene che ha lasciato Salvatore Fabio è immenso. Si sono appena svolti i funerali del 27enne morto sabato scorso dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile nelle campagne della frazione Serro, a Pace del Mela. Una folla ha riempito la chiesa Santa Maria del Rosario di Giammoro e la piazza antistante, per questo ultimo straziante saluto. "Grazie Salvatore per la tua vita: bella, semplice e generosa. Da lassù prega affinché, d'ora in avanti, ognuno possa continuare a vivere per te", ha detto padre Michele Chiofalo durante l'omelia. Molto toccanti le parole dei colleghi dell'azienda dove il giovane lavorava come elettricista. "Eri l'amico di tutti ed eri sempre disponibile, non solo negli orari di lavoro. La tua giovane età non era equiparabile a tutto ciò che facevi. Mantenevi saldi il senso del dovere e l'attaccamento alla famiglia. In azienda, senza di te, il silenzio è assordante". Profonde le parole della fidanzata, Maria Federica. "Non era questo l'ultimo saluto che io avrei voluto darti. Sei stato la speranza nelle mie sconfitte, la mia gioia nel mio dolore e mi hai fatto percorrere la strada mano nella mano con la mia. Avevamo tanti progetti. È stato meraviglioso il tuo amore. Ovunque tu sarai, sappi che il mio cuore non fa altro che pronunciare il tuo nome ". La bara è stata accompagnata da un lungo applauso e dal consueto lancio dei palloncini diretti verso il cielo. Al funerale hanno partecipato anche sindaci e amministratori comunali dei paesi del comprensorio. Una tragedia che ha scosso e che farà per sempre male.