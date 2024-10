Milazzo, il regista di "Batman" Christopher Nolan in visita "segreta" al Castello: potrebbe diventare una location del suo prossimo film

E’ arrivato a Milazzo in incognito ma alla fine in un piccolo microcosmo come la città del Capo la notizia si è diffusa prestissimo. Il regista premio oscar Christopher Nolan, famoso per avere girato la trilogia del Cavaliere oscuro – Batman con Christian Bale, Inception con Leonardo Di Caprio e avere vinto quest’anno con il suo Oppenheimer ben 7 premi dell’Academy, nei giorni scorsi è stato a Milazzo per visitare il Castello e verificare se può rappresentare una possibile location del suo nuovo film “Il prigioniero” che racconta di un ex-agente segreto del governo britannico, che immediatamente dopo le sue dimissioni viene imprigionato in un piccolo villaggio con abitazioni e monumenti in stile mediterraneo.

Per sfuggire a occhi indiscreti ha chiesto e ottenuto dal Comune l’autorizzazione a visitare in privato e anonimato il Castello che è stato aperto appositamente per lui all’alba. Ad accogliere il premio oscar accompagnato da una fotografa e un collaboratore sono stati due custodi e una guida turistica. Centinaia le foto scattate al Bastione delle Isole, al Mastio, Duomo e nella Fonderia. Nella stessa mattinata Nolan ha lasciato Milazzo per recarsi all’aeroporto di Palermo.

Già lo scorso anno Milazzo è stata la location del film di Alessandro Siani “Succede anche nelle migliori famiglie”, una delle pellicole più viste nelle festività natalizie.