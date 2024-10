Messina, violenza negli stadi e violenza di genere: 14 Daspo e 4 ammonimenti

Nell’ambito delle misure poste a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, il questore di Messina Annino Gargano, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha emesso 14 D.A.SPO. (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di condotte censurabili ai sensi dell’attuale normativa di settore in occasione di manifestazioni sportive. I divieti in questione scaturiscono all’esito dell’intensificata attività istruttoria svolta dalla locale Divisione Anticrimine della Questura di Messina, che si è avvalsa dei determinanti contributi investigativi della DIGOS e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica i fatti verificatisi in città, nonché delle risultanze investigative dei Commissariati di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto, Capo D’Orlando e Sant’Agata di Militello per altri fatti verificatisi in provincia. Le prime 10 misure sono riconducibili all’incontro di calcio del 14 aprile scorso tra “A.S.D. Nuova Igea Virtus” e “AC Locri 1909”, svoltosi presso il campo sportivo “Stagno D’Alcontres” di Barcellona Pozzo di Gotto, alla presenza di circa 600 spettatori locali e 30 ospiti. La documentazione video-fotografica accuratamente prodotta ed esaminata dal personale del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto congiuntamente a personale della Polizia Scientifica ha cristallizzato la condotta di un gruppo di tifosi locali ripresi, durante il secondo tempo, a scandire cori offensivi nei confronti delle Forze dell’ordine.

I 10 soggetti raggiunti da D.A.SPO. non potranno accedere a manifestazioni sportive per un periodo da uno a cinque anni; inoltre, per due di loro, è stata applicata la prescrizione dell’obbligo di presentazione agli uffici di polizia. A conferma della linea adottata rispetto a condotte violente e palesemente lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica, un ulteriore provvedimento di D.A.SPO. della durata di cinque anni con obbligo di presentazione è stato adottato nei confronti di un capo tifoseria che, durante le fasi di verifica del titolo di accesso allo stadio, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo, estensibile fino alla lunghezza di 55 centimetri. I fatti risalgono al 28 aprile scorso, in occasione dell’incontro di calcio tra “A.C.D. Città di Sant’Agata” e “Ragusa Calcio”, disputatosi presso il campo sportivo “Fresina” di Sant’Agata di Militello. L’attività investigativa è stata dopo ulteriormente approfondita dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Sant’Agata di Militello.