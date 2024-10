Messina, individuati allacci abusivi nei rioni Camaro e Giostra

Ieri, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della criminalità e dell’illegalità diffuse, i carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno condotto un’attività mirata, predisposta in alcuni complessi residenziali situati nei rioni di Camaro e Giostra, che ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di venti persone, alcuni con precedenti penali, ritenute presunte responsabili del reato di furto aggravato di energia elettrica. L’attività di controllo dei militari dell’Arma, condotta con il supporto tecnico del personale specializzato della società di distribuzione, ha consentito individuare diversi allacciamenti abusivi alla rete elettrica pubblica e, in alcuni casi, sui contatori di vicini inconsapevoli, realizzati nei vani contatori dei due complessi residenziali controllati.

Attraverso una ricognizione effettuata su alcuni impianti elettrici, sono stati infatti scoperti alcuni by-pass, realizzati con fili penzolanti, direttamente collegati alla rete pubblica, strutturati in modo da eludere il contatore ed usufruire illegalmente della fornitura di energia elettrica. I titolari degli immobili con allacci abusivi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Messina ed ora dovranno rispondere dei reati a loro addebitati.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte dei tecnici della società di distribuzione volte a quantificare il danno subito che, comunque, dovrebbe essere ingente, tenuto conto che è stato stimato che alcuni degli allacci illegali scoperti, erano attivi da oltre otto anni.