Messina, in attesa del risanamento l'area di Fondo Fucile è diventata una discarica

Inerti, auto bruciate e vecchi copertoni fanno bella mostra in un'area dove è previsto uno dei progetti più ambizioni di recupero dopo la demolizione delle baracche. Sono state abbattute già da diverso tempo ma l'area è stata subito "adottata" da incivili ma anche criminali che non si fanno scrupoli nell'abbandonare di tutto. E sono i rifiuti speciali che, se dati alle fiamme come nel caso di vecchi pezzi d'auto, possono risultare nocivi alla salute di quanti abitano nelle vicinanze. Nei pressi di trova anche l'istituto comprensivo Albino Luciani, e molti genitori accompagnano i loro figli passando a pochi metri da questo scempio. L'area di Fondo Fucile fa parte dell' operazione Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Un’operazione che sta per entrare nel vivo e per la quale il Comune, nel 2021, ha ottenuto finanziamenti per poco più di 140 milioni di euro.