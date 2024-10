Messina, docente assunto dopo l’esclusione dalle graduatorie: sentenza del Tribunale del lavoro

Era stato escluso dal Piano straordinario assunzionale, ma adesso un docente è stato “reclutato” e sarà anche risarcito. Il Tribunale di Messina-Sezione lavoro ha accolto il reclamo di un insegnante contro il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca. La giudice Roberta Rando ha stigmatizzato la condotta del Ministero resistente, dando conto dell’erroneità della condotta che aveva posto in essere. E di conseguenza ha ordinato l’assunzione del professore, assistito dall’esperto in materia di Diritto scolastico, avv. Giuseppe Minissale, nella provincia di residenza, ossia quella di Messina. «A ciò si aggiunga, e qui sta la novità del precedente esaminato, che al medesimo ricorrente è stato riconosciuto, a titolo di risarcimento danni, il diritto a ricevere tutte le retribuzioni non corrisposte dal 2015 e fino all’effettiva immissione in ruolo», sottolinea in una nota lo stesso avv. Minissale.

Il ricorso era stato depositato il 30 ottobre 2020, con la premessa che il prof aveva ottenuto l’abilitazione per l’insegnamento senza essere mai convocato per l’immissione in ruolo e di essere stato iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Messina fino al 2007, dalle quali fu successivamente depennato per la mancata presentazione della domanda di aggiornamento. Si rimarcava anche il fatto che il docente, nell’accingersi a presentare istanza di partecipazione al Piano straordinario di assunzione, aveva constatato l’impossibilità di presentare l’istanza per via telematica, da qui l’opzione per la domanda cartacea di partecipazione rimasta inevasa. Seguì un ricorso al Tar affinché fosse dichiarata l’illegittimità del depennamento delle graduatoria a esaurimento, rilevò poi che l’Ufficio scolastico provinciale di Messina aveva ottemperato alla sentenza del Tar del Lazio (2018), ripristinando la posizione a pieno titolo nella graduatorie provinciali ad esaurimento di Messina per il triennio 2014-2017, recuperando il punteggio conseguito all’atto della cancellazione.