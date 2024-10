Il Comune di Santa Lucia del Mela rende omaggio a Paolo Rossi: un murale nel palasport

Connubio vincente tra arte e sport. Il Comune di Santa Lucia del Mela renderà omaggio al leggendario campione del mondo Paolo Rossi - indiscusso eroe del Mondiale 1982 in Spagna conclusosi con il trionfo della Nazionale Italiana - con la realizzazione di un murale a lui dedicato. L'opera, suggerita dallo Juventus Club luciese "Gaetano Scirea", sarà realizzata dall'artista Andrea Sposari e sarà collocata nel Palazzetto dello sport intitolato al grande calciatore, rappresentandone un tributo permanente alla sua memoria.

Con particolare emozione, nei giorni scorsi l'Amministrazione Sciotto ha comunicato questa notizia nel giorno in cui ricorre il settimo anniversario della visita di “Pablito” a Santa Lucia del Mela, un ricordo ancora vivo nella comunità. Questo murale vuole celebrare non solo il talento sportivo di Paolo Rossi, ma anche i valori di impegno e passione che ha saputo trasmettere alle nuove generazioni. In occasione dell'inaugurazione (in data ancora da stabilirsi), l'assessore Benedetto Merulla annuncia la presenza di ospiti importanti, tra cui, Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, e un campione del mondo del calcio degli anni Ottanta.