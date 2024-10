Barcellona, il carcere come una piazza di spaccio: fenomeno estremamente allarmante

L’individuazione e gli arresti, in tutto nove, dei maggiori esponenti dei due gruppi che avevano organizzato l’intenso traffico di droga, nei territori di Barcellona e Milazzo, e nella Casa circondariale, divenuta esclusiva piazza di spaccio per i detenuti, sono state frutto di una indagine avviata inizialmente su singoli episodi dalla Procura di Barcellona, retta dal procuratore Giuseppe Verzera e poi, dopo la scoperta di episodi più gravi, trasferita alla Procura Antimafia di Messina, Che ha acceso i fari sullo spaccio di sostanze stupefacenti di droghe pesanti, come cocaina e crack.

Due i gruppi criminali organizzati, uno guidato da Luigi Crescenti e l’altro da Francesco Esposito, entrambi messinesi i quali, oltre a trovarsi nel carcere di Barcellona per diverse tipologie di reati, hanno scelto, con le rispettive compagne, di stabilirsi nell’hinterland di Milazzo e precisamente in una delle frazioni di San Filippo del Mela, forse anche per facilitare alle due donne i continui spostamenti da e verso Messina per rifornirsi di stupefacenti destinati alla folta clientela di Barcellona e di Milazzo, oltre che a quella residente nella Casa Circondariale. A quest’ultima clientela venivano recapitate le partite di droga selezionate grazie alla rete esterna che poi provvedeva ad individuare sistemi e stratagemmi che consentivano ai detenuti di ricevere direttamente in cella le dosi richieste, pagate attraverso versamenti su Poste Pay o bonifici Sepa.