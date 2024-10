Taormina, modificata l’ordinanza. Cambia l’orario per i rifiuti

Meno gente lungo il corso e dunque i rifiuti possono essere esposti anche in tarda serata. Marcia indietro rispetto ai tempi preventivati da parte del sindaco Cateno De Luca in materia di conferimento porta a porta degli scarti prodotti da abitazioni ed esercizi commerciali del centro storico di Taormina.

Ieri mattina il primo cittadino ha firmato una nuova ordinanza, la quarta negli ultimi mesi, che ha modificato l’ultimo provvedimento con il quale veniva imposto alle utenze domestiche e non domestiche del nucleo centrale della città di esporre i contenitori dall1.30 alle 5 del mattino fino al 31 ottobre, periodo considerato di alta stagione, per evitare un danno di immagina alla città affollata fino a notte di turisti che sarebbero stati costretti a fare lo slalom tra bidoni e sacchetti.

Adesso De Luca fa dietrofront in quanto «da verifiche effettuate dagli uffici comunali, di concerto con il Corpo della Polizia locale - si legge nell’ordinanza - si è potuta costatare, negli orari serali, una diminuzione di presenze turistiche rispetto ai mesi di luglio, agosto e settembre. Al contempo - viene aggiunto - è stato accertato il prolungamento dell’alta stagione ben oltre il 31 ottobre». Dunque da ieri l’orario di esposizione dei rifiuti, fino al 31 marzo 2025, è stato modificato dalle 23 del giorno precedente alle 5 del giorno previsto per la raccolta per le utenze domestiche e non domestiche dell’asse commerciale ricadente tra Porta Catania e Porta Messina, ossia corso Umberto I, piazze Duomo, Carmine e Vittorio Emanuele, vie Timeo, Teatro greco, Pirandello fino all’ingresso dell’impianto funiviario, Apollo Arcageta, Di Giovanni, Calapitrulli, Giardinazzo, Cappuccini e Dietro Cappuccini sino al numero civico 1.