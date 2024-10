Rassegna stampa 02-10-2024 edizione Messina

In provincia - Taormina, modificata l’ordinanza. Cambia l’orario per i rifiuti - Pace del Mela, addio a Salvatore Fabio tra dolore e commozione - Cade da un muretto a Sant’Angelo di Brolo, grave impiegato di 57 anni - Milazzo: sigilli al centro commerciale, ma attività d’impresa assicurata

In città - Ecco il Summit, Messina capitale del futuro - Messina, Nemo Sud: revocato il sequestro agli ex dirigenti del Policlinico - Messina, depuratori di Mili: tempi ancora lunghi - Messina, la Ssd “riparte” con gli Unime Games - Chioschi nelle ville a Messina, si può fare

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

In Sicilia

- Luca Sammartino, deputato ed ex assessore regionale in Sicilia rinviato a giudizio per corruzione

- “Moltiplicazione” degli assessori. Dietrofront dell’Assemblea regionale siciliana sulla riforma

- La Regione siciliana apre un’altra “pattumiera”. Rivolta dei sindaci