Pace del Mela, addio a Salvatore Fabio tra dolore e commozione

È il momento dell’addio, in cui il dolore e la commozione scandiranno l’ultima parentesi terrena. Si svolgeranno domani, alle 16, nella chiesa Maria Santissima del Rosario, a Giammoro, a Pace del Mela, i funerali di Salvatore Fabio, il ventisettenne deceduto sabato scorso nelle campagne di San Pier Niceto. Dagli esiti dell’autopsia, affidata al medico legale Elvira Ventura Spagnolo, si conosceranno le cause del decesso del ragazzo, che in maniera accidentale è stato raggiunto da un proiettile partito dal fucile del padre, in contrada Serro. La relazione completa sarà consegnata all'Ufficio inquirente della città del Longano, guidato dal procuratore Giuseppe Verzera. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti disposti dalla stessa Procura di Barcellona, ma l’ipotesi che si è fatta da subito avanti è legata a una mera fatalità. Non è ancora nota l’esatta dinamica dell’incidente. L’arma potrebbe essere caduta sul terreno di campagna e da lì partito poi il colpo.