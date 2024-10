Messina, si rompe un tubo durante i lavori: allagata via Garibaldi e traffico rallentato

Imprevisto stamattina durante i lavori per la realizzazione di un attraversamento pedonale in via Garibaldi. Quasi all'altezza del teatro Vittorio Emanuele, durante gli scavi con un mezzo meccanico, si è rotto un tubo dell'acqua e subito si è formata un'enorme pozzanghera su entrambe le carreggiate. C'è voluto l'intervento dei tecnici dell'Amam che, una volta chiuso il flusso idrico, dovranno provvedere alla riparazione.

E ancora una volta, si ripropone il tema della mappa dei sottoservizi che evidentemente non sono noti. Prova ne sia l'intoppo di questa mattina che non è il primo che si verifica in città quando le ditte eseguono lavori per conto di Palazzo Zanca.