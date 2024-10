Messina, al via la campagna informativa sul Papilloma virus: convegno alla Brigata “Aosta”

Si è tenuto nel salone di rappresentanza di palazzo Sant’Elia, sede del comando della Brigata “Aosta” a Messina, il convegno organizzato in collaborazione con il Policlinico Universitario “Gaetano Martino” per avviare la campagna informativa per il contrasto al Papilloma virus, a favore di donne e uomini effettivi ai reparti della Brigata.

Dopo l’indirizzo di saluto del Generale di Brigata Maurizio Taffuri, Comandante dell’Aosta, l’attività, patrocinata dall’Università degli Studi di Messina, è stata condotta da docenti e medici epidemiologi che hanno focalizzato i loro interventi sull’importanza dello screening e delle vaccinazioni per il contrasto all’insorgenza della malattia, ormai statisticamente molto diffusa nella popolazione italiana.