Messina, al via il terzo ciclo di disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare IL CALENDARIO

Messina Servizi Bene Comune esegue il terzo ciclo disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare da domani sera fino a martedì 8 ottobre 2024 in tutta la città. Il calendario

Area Centro

1° giorno alle ore 22:00 dì Giovedì 3 Ottobre 2024 S. Paolo, Messina Due, Villa Contino, Fondo Pugliatti, via La Farina (da viale Europa a Piazza Stazione), viale Europa, Salita Camaro, Piazza Stazione, via Padre Ruggeri (Camaro), Complesso Mito, Via Salandra, Piscina comunale, Provinciale, Valle degli Angeli, via Tranquilla, via Candore, via S. Cosimo (parte alta), S. Paolo (casette), via del Santo (interno), Fondo Pugliatti (interno), Salita Montesanto, Case Vecchio Macello., via La Farina (da Ponte Gazzi a Viale Europa), Via del Santo, Via Palmara.

2° giorno dalle ore 22 di venerdì 4 ottobre 2024. Via La Farina (fino incrocio T. Cannizzaro), via Croce Rossa, Gravitelli (case popolari), Montepiselli, Bisconte, Cataratti, via Polveriera, via S. Marta (interno), Camaro S. Luigi, via S. Marta, S. Paolino, via del Carmine, Piazza del Popolo, Via Tommaso Cannizzaro alta e bassa, via C. Battisti, viale S. Martino (mare /monte), Piazza Cairoli, Cortina del Porto (fino viale Giostra), Via Romagnosi, Centro storico, Municipio, via XXIV Maggio, Scalinate via XXIV Maggio, zona Montalto, Via Roccaguelfonia, Circonvallazione, via Carrai, via Gagini, via S. Giovanni di Malta, S. Giovanni Decollato, viale Boccetta, Scalinate viale Boccetta, Corso Cavour, Muricello, Boer, via Palermo (fino Circonvallazione), viale Giostra, (da Circonvallazione a Viale della Libertà).