Folla commossa a S. Marco d'Alunzio per i funerali di Gabriele Di Simone, il 29enne morto nell'incidente ad Alcara Li Fusi

La suggestiva Chiesa dell’Aracoeli nel borgo aluntino listato a lutto, non è riuscita a contenere la folla commossa di amici, conoscenti e semplici cittadini giunti dai vari centri dell’hinterland per stringersi attorno ai genitori, al fratello e alla sorella ed ai familiari tutti nel giorno dei funerali. A celebrare le esequie Padre Basilio Rinaudo, vicario generale della Diocesi di Patti, assieme a don Salvatore Miracola, parroco di San Marco d’Alunzio, e padre Carlo Musarra.

Ad esprimere il cordoglio unanime della popolazione il sindaco di San Marco d’Alunzio, Filippo Miracula, che ha ricordato la disponibilità, la cortesia e la vitalità di Gabriele, «un figlio di San Marco d’Alunzio a cui tutti abbiamo voluto bene. Non abbiamo più lacrime né parole, ti ricorderemo per sempre, adesso prega tu per tutti noi ed un giorno ci rivedremo» ha detto Miracula ringraziando le amministrazioni comunali vicine in questi giorni tremendi, a partire da Alcara Li Fusi e Militello Rosmarino. Anche in quest’ultimo centro ieri è stato osservato il lutto cittadino.

Lunghi applausi e palloncini liberati in cielo sulle note di Vasco Rossi hanno salutato l’uscita del feretro, accompagnato dal rombo dei fuoristrada degli amici del Club Lions Nebrodi 4x4, di cui il 29enne faceva parte e con cui condivideva l’innata passione.