Ecco il Summit, Messina capitale del futuro

«Speriamo che da qui si possa tracciare l'inizio di un percorso virtuoso e credibile per la crescita del nostro territorio e per le nostre giovani eccellenze». «Il Sud Innovation Summit non è più solo un evento, ma un’agenda strategica, un vero e proprio sistema culturale che mira a far emergere il comparto tecnologico nella nostra città. Messina si candida, anche con il costruendo I-Hub dello Stretto, a diventare un punto di riferimento nel campo dell'innovazione e non solo».

I due “virgolettati” sono le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Federico Basile, rispettivamente nell’ottobre 2023, al termine della prima edizione del “Summit”, e l’11 settembre 2024, in occasione della presentazione dell’evento a Palermo, dopo la conferenza stampa svoltasi a Messina.

Partiamo proprio da qui, dialogando con il fondatore del “Sud Innovation”, l’imprenditore messinese Roberto Ruggeri, l’anima di questa kermesse di livello nazionale, unica nel Mezzogiorno d’Italia, che si aprirà domani mattina al PalAntonello e proseguirà poi per l’intera giornata venerdì.