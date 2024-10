Cade da un muretto a Sant'Angelo di Brolo, grave impiegato di 57 anni

Grave incidente sul lavoro ieri mattina in località San Leo, a S. Angelo di Brolo. Un impiegato comunale di 57 anni mentre lavorava all’acquedotto è caduto accidentalmente dal muro di recinzione del serbatoio e non è riuscito più ad alzarsi per le gravi ferite riportate. È stato quindi subito soccorso dai compagni di lavoro che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario. Successivamente l’impiegato, con l’elisoccorso, è stato trasportato al Policlinico di Messina dove è stato ricoverato per le gravi ferite riportate.