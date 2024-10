Rassegna stampa 01-10-2024 edizione Messina

MESSINA Messina, nessun accordo elettorale con il boss Sparacio: assolto Lino Summa Messina, la viabilità contestata a Gravitelli: arrivano le "soluzioni" della Municipalità Il Pd di Messina tra ricorsi e scontri: tensione alle stelle per il congresso Quanta biodiversità a Messina: il viaggio virtuale negli incredibili abissi dello Stretto IN EVIDENZA Dalla bancarotta della "Essequattro" alla "Rotonda Shopping" di Milazzo: sequestrato "l'impero" di Scozzafava e Bellinvia La morte di Salvatore Fabio a San Pier Niceto, oggi l’autopsia: sotto sequestro arma, attrezzature e terreno della tragedia La puzza ammorbante nella valle del Mela: oggi i controlli dell’Arpa sulle emissioni La “guerra dei rifiuti” nel centro di Taormina finisce al Tar

IN PROVINCIA

Erosione a Capo d'Orlando: campanelli d’allarme in via Trazzera Marina e a ponente