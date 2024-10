Dalla bancarotta della "Essequattro" alla "Rotonda Shopping" di Milazzo: sequestrato "l'impero" di Scozzafava e Bellinvia

Ieri, infatti, è stata eseguita su richiesta dei magistrati della Procura di Barcellona, con il procuratore capo Giuseppe Verzera e la sostituta procuratrice Emanuela Scali, l’applicazione nei confronti dell’imprenditore Nunzio Scozzafava, 73 anni di Messina; del figlio Augusto Scozzafava, 33 anni di Milazzo, considerati amministratori di fatto della fallita società e di Carmelo Bellinvia, 60 anni, di Castroreale, l’effettivo amministratore che inquirenti e investigatori ritengono invece proforma, la misura cautelare reale – in relazione a tutti i reati di bancarotta fraudolenta loro contestati – del sequestro preventivo cosiddetto “impeditivo” del Complesso immobiliare adibito ad attività commerciali ubicato a Milazzo, in località Corriolo, lungo il tratto della Statale 113, per un’area della superficie complessiva di circa 10.212 metri quadri. Il valore del compendio sequestrato è stato valutato in oltre 15 milioni di euro.