Messina, nessun accordo elettorale con il boss Sparacio: assolto Lino Summa

Erano congetture. E interpretazioni poco rispondenti alla realtà dei dialoghi intercettati durante l’indagine. Non ci fu in sostanza alcun accordo elettorale. E le intercettazioni, in ultima analisi, non erano utilizzabili per un “cambio in corsa” dell’accusa iniziale, trasferimento fraudolento di valori, poi modificata con profili per il reato mafioso.

È probabilmente per questi motivi - sono i cardini delle argomentazioni difensive -, che i giudici della sezione penale della corte d’appello ieri mattina hanno assolto dall’accusa di corruzione elettorale (l’originaria era di scambio elettorale politico-mafioso, che è stata derubricata in secondo grado), Natalino “Lino” Summa, finito nei guai nel 2021 per l’operazione antimafia “Provinciale”.

All’epoca Summa fu coinvolto, come candidato poi non eletto alle amministrative del giugno 2018 nella lista “Antonio Saitta Sindaco”. E con lui venne indagato pure il padre, l’ex consigliere provinciale Nino Summa. Entrambi finirono agli arresti domiciliari, e Summa padre morì proprio mentre stava scontando la misura cautelare.