La puzza ammorbante nella valle del Mela: oggi i controlli dell'Arpa sulle emissioni

Sul "mistero" dei cattivi odori che negli ultimi giorni stanno ammorbando la valle del Mela sarà importante verificare a questo punto se tale puzza di gas che viene avvertita possa giungere dalle petroliere che quotidianamente effettuano operazioni ai pontili della raffineria. O meglio, da quelle petroliere che presenterebbero dei problemi di “tenuta”. Come è accaduto in passato.

Con la Ram, ma anche con A2a ha avuto delle interlocuzioni il sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino. «Effettivamente i cattivi odori ci sono e li ho percepiti sino a questo pomeriggio (ieri ndr) ad Archi. Ho chiesto ai vertici delle due principali aziende di proseguire con il massimo rigore le verifiche e capire l’origine del problema che comunque va risolto e per questo se la situazione dovesse persistere, valuteremo altre iniziative».

Il sindaco di San Pier Niceto, Domenico Nastasi e l’assessore all’Ambiente di Pace del Mela, Mario Schepis hanno invece contattato direttamente l’Arpa di Messina. Nastasi lo ha fatto per iscritto evidenziando che “da alcuni giorni ed in particolare dalle prime ore del pomeriggio di domenica gravi miasmi olfattivi e nauseabondi di probabile provenienza da idrocarburi, nelle frazioni di San Pier Marina, Mendoliere, Serro e Zifronte del Comune di San Pier Niceto. Lo scrivente, nel rilevare personalmente tali odori che creano una forte irritazione dell'apparato respiratorio, ha ricevuto tantissime segnalazioni da parte di cittadini residenti nelle predette frazioni. Si chiede pertanto a codesto Ente di voler immediatamente intervenire al fine di verificare la provenienza e le cause di tali emissioni. Si chiede altresì di comunicare allo scrivente per iscritto gli esiti degli accertamenti che saranno effettuati».

L’assessore pacese ha invece parlato direttamente con la responsabile di Arpa Messina, Letteria Settineri. «Ho rappresentato la situazione e mi ha assicurato che nella giornata di domani (oggi ndr) tecnici dell’Arpa saranno nella zona industriale e presso le principali aziende con i canister per verificare sia la provenienza, sia la tipologia delle emissioni. È fondamentale capire infatti se al di là del disagio olfattivo possano esserci delle problematiche anche di natura sanitaria»