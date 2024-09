Patti, avanti tutta con l’Ospedale di comunità e la Rsa

Procede spedito l’iter relativo alla realizzazione di un “Ospedale di comunità” (Odc) nella città di Patti. L’opera pubblica che dovrà sorgere in contrada Case Nuove Russo è stata finanziata per un ammontare di 3.022.902 euro a valere sul quadro di investimenti Pnrr destinati dalla Missione 6 al “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture” (di cui 1 milione a carico dell’Asp di Messina). Già in piena attività i cantieri del consorzio fra cooperative di produzione e lavoro “ConsCoop”, aggiudicatario dell’appalto con un’offerta a ribasso del 18,75%.

Si aprono così buone nuove anche in merito alla tanto attesa riapertura della Rsa, divenuta oggetto di grandi battaglie nell’intento di riottenere l’importante centro assistenziale e di tutelare i livelli occupazionali troncati nell’aprile 2022 con la chiusura della struttura. L’OdC, infatti, sorgerà sfruttando proprio l’immobile della residenza sanitaria di Case Nuove Russo, attraverso l’edificazione di un piano sopraelevato che, come da progetto, si svilupperà su circa 1300 mq.